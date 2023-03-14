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Antalyaspor'da Başkan Aziz Çetin istifa etti!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da Başkan Aziz Çetin'in görevinden istifa etti

Giriş: 14.03.2023 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
Antalyaspor'da Başkan Aziz Çetin istifa etti!
DHA

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti. Antalyaspor yönetimi, şu an toplantıya girerken toplantı sonrası yeni başkanın seçime kadar Sabri Gülel olması bekleniyor. Mevcut yönetimde başkanvekili olan Sabri Gülel ve yönetimin seçim kararı alması da yüksel ihtimal olarak görülüyor.

Başkan Aziz Çetin, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade eden Çetin, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak" ifadelerini kullandı.

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