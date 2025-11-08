Habertürk
        Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Çetin oldu

        Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Çetin oldu

        Trendyol Süper Lig'de bugün Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

        Giriş: 08.11.2025 - 13:10 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:10
        Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!
        Trendyol Süper Lig’in 12. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Gürcan Hasova olacak.

        Mücadelede VAR’da Alper Çetin, AVAR’da da Suat Güz ile Mehmet Türkmen görev yapacak.

        Habertürk Anasayfa