Antalyaspor- Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, Antalya deplasmanında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Antalyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta eksiklikler dikkat çekiyor. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, Antalyaspor- Beşiktaş maçının saat kaçta oynanacağı taraftarların tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...