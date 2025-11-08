Antalyaspor- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Antalyaspor- Beşiktaş mücadelesinin başlama saati futbolseverlerin gündemine meşgul etmeye başladı. Süper Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, haftaya 17 puanla 7. sırada girdi. Peki, "Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Antalyaspor- Beşiktaş maçının oynanacağı tarih...
Antalyaspor- Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, Antalya deplasmanında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Antalyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta eksiklikler dikkat çekiyor. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, Antalyaspor- Beşiktaş maçının saat kaçta oynanacağı taraftarların tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalyaspor - Beşiktaş maçı 8 Kasım Cumartesi bugün saat 20.00’de oynanacak.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE ÖNE GEÇTİ, SKORU KORUYAMADI
Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti.
Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti.
Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen 1-1 beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde 1-0 üstün duruma geçip 2-1, Fenerbahçe karşısında ise 2-0'lık avantajına rağmen 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.
EKSİKLER
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Tedavileri devam eden Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista da Antalya kafilesine dahil edilmedi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:
Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, Toure, Abraham
