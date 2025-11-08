Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'un konuğu oluyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Antalyaspor- Beşiktaş maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Süper Lig'de 58 kez karşı karşıya gelen iki takım, bu maçlardan 36'sında Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Antalyaspor- Beşiktaş maçının oynanacağı tarih...
Antalyaspor- Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar, Antalya deplasmanında 29 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez yenildi. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, Antalyaspor mücadelesini çıkış maçı olarak görüyor. Peki, "Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalyaspor - Beşiktaş maçı 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE ÖNE GEÇTİ, SKORU KORUYAMADI
Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti.
Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti.
Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen 1-1 beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde 1-0 üstün duruma geçip 2-1, Fenerbahçe karşısında ise 2-0'lık avantajına rağmen 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.
EKSİKLER
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Tedavileri devam eden Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista da Antalya kafilesine dahil edilmedi.