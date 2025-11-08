Antalyaspor- Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar, Antalya deplasmanında 29 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez yenildi. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, Antalyaspor mücadelesini çıkış maçı olarak görüyor. Peki, "Antalyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...