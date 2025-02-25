Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, 3. ve son maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. Grupta oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan ve 6 puanla ilk sırada yer alan siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında kazanarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Antalya temsilcisi ise grup etabındaki ikici galibiyetini istiyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle kanalı futbolseverler tarafından araştırıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar.