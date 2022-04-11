MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Benzia'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Diouf'un kafa vuruşunda, Güray Vural çizgi üzerinden topu çıkardı.
16. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol tarafta rakibini vücut çalımıyla oyundan düşüren ve ceza alanına giren Haji Wright, dar açıda olmasına rağmen düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0
29. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Floranus'un ortasında arka bölümdeki Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarptıktan sonra filelere gitti: 2-0
35. dakikada Antalyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Kısa paslarla sol taraftan ceza alanına giren Güray Vural, topu penaltı noktası civarındaki Haji Wright'a attı. Haji Wright'ın bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu.
38. dakikada konuk ekip farkı 2'ye düşürdü. Orta sahadan gönderilen uzun pasa hareketlenen Burak Öksüz, topu kale önündeki Diouf'a attı. Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Doğukan Sinik, sol kanatta rakibini çalımladıktan sonra ayağının dışıyla ceza alanına ortasını yaptı. Luiz Adriano'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1
66. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Lobjanidze'nin yerden sert vuruşunda, kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.
72. dakikada Fernando'nun ara pasında kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Ghacha'nın bekletmeden vuruşunda, top üstten auta gitti.
90. dakikada Luiz Adriano'nun pasında kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın sert şutunda top, üst direğe çarptı. Dönen topu Hataysporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, Bilal Gölen, Selahattin Altay
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı (Dk. 85 Bahadır Öztürk), Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 61 Poli), Fernando, Ndao (Dk. 61 Gökdeniz Bayrakdar), Doğukan Sinik (Dk. 68 Ghacha), Luiz Adriano, Haji Wright (Dk. 85 Fredy)
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, El Kaabi (Dk. 60 Saint Louis), Benzia (Dk. 75 Selimcan Temel), Lobjanidze (Dk. 75 Sadık Baş), Diouf (Dk. 86 Bertuğ Özgür Yıldırım)
Goller: Dk. 16 ve 35 Haji Wright, Dk. 29 Naldo, Dk. 55 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 67 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 74 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)
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