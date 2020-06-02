Antalya'nın 'Leylek Cenneti' olarak bilinen Aksu ilçesine bağlı Karaöz köyü, bölgenin maskotu olan leylekleri ağırlamaya devam ediyor.
DHA'nın haberine göre 40'ın üzerinde yuvanın bulunduğu köyde 150'nin üzerinde leylek yaşıyor. Mart ayının başlarında bölgeye gelerek burada çiftleşip yavrularını dünyaya getiren leylekler, haziran ayı ortalarına doğru başka bölgelere göç ediyor.
Köydeki elektrik direklerinin üstlerine yaptıkları yuvalarda yavrularının başında bekleyen anne leylekleri, çevrelerinde uçan erkek leylek koruyor. Kimi zaman çevredeki tarlaların üzerinde uçarak yavruları için yiyecek arayan leylekler, sık sık yuvaya gelerek buldukları yiyecekleri bırakıyor.
Köylüler tarafından benimsenen leylekler, evlerin önünden terlik çalmalarıyla da biliniyor. Çaldıkları terlikleri yuvalarına taşıyan leylekler, bu eşyalarla elektrik direğinin üzerindeki yuvasını sağlamlaştırıyor.
'LEYLEKLERE SAHİP ÇIKIYORUZ'
Leyleklere sahip çıktıklarını belirten Karaöz Muhtarı Ahmet Karakış, "Leylekler köyümüze yılın belirli zamanlarında gelir, üç ay kalır, başka yerlere göçer. Köyümüz, 'leylek cenneti' olarak bilinir. Çünkü burada 40'ın üzerinde yuva 150'nin üzerinde de leylek var. Yavrular dünyaya gelince bu sayı daha da artıyor" dedi.
BOZULAN YUVAYI ONARIYORLAR
Köyün sakinlerinden Mehmet Cihan Urkun da leylekleri sevdiklerini ve onlarla bir arada yaşamayı öğrendiklerini söyledi. Leylekleri ürkütmemek için yuvaların yakınında ses ve gürültü yapmamaya özen gösterdiklerini anlatan Urkun, "Kimi zaman yuvaları yerinden oynayan leyleklere yardım ediyoruz. Köyün gençleri, bozulan yuvayı onararak, yaşam alanlarını güzelleştiriyor" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!