Antalya - Kırıkkale kaç kilometre? Antalya - Kırıkkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya - Kırıkkale kaç kilometre? Antalya - Kırıkkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya-Kırıkkale güzergahı, Torosların heybetli zirvelerinden tırmanıp, Konya'nın sonsuz gibi görünen düzlüğünü aşarak, başkentin yörüngesine girip bir sanayi şehrine ulaşmanın öyküsüdür. Bu yolculuk, iklimlerin, coğrafyaların ve yaşam tarzlarının keskin bir şekilde değiştiği bir serüvendir. Bu yazıda, bu hayati güzergahı, en hızlısı olan hava yolundan, en yaygını olan karayoluna kadar tüm ulaşım alternatifleriyle ve yolculuğun kendisini şekillendiren coğrafi etaplarla birlikte detaylı bir şekilde ele alıyoruz...

ANTALYA - KIRIKKALE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

REKLAM advertisement1

Antalya ile Kırıkkale arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en verimli olan Konya-Ankara güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Antalya şehir merkezinden Kırıkkale şehir merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 565 kilometredir.

REKLAM

Bu mesafe, Türkiye'nin iki farklı coğrafi bölgesinde yer alan iki şehri birbirine bağlayan, neredeyse tamamı yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluşan bir rotayı kapsar. Dolayısıyla, Antalya - Kırıkkale kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir tam günün ayrılması gereken, orta-uzun mesafeli bir yolculuğa işaret etmektedir. Planlama yaparken Antalya - Kırıkkale kaç km sorusunu 560-570 km bandında düşünerek, yolculuğun gerektireceği zaman ve mola ihtiyaçlarını doğru bir şekilde öngörebilirsiniz.

ANTALYA - KIRIKKALE ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Antalya - Kırıkkale arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahın detaylarını da önemli kılar. En standart ve en konforlu rota, Konya ve Ankara üzerinden ilerleyen güzergahtır. Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir: Antalya'dan Konya'ya: Antalya'dan D687 karayolu üzerinden kuzeydoğu yönüne doğru yola çıkılır. Bu etabın en önemli kısmı, Toros Dağları'nı tırmanan ve manzaralı geçitler sunan Seydişehir yoludur. Seydişehir'i geçtikten sonra D330 karayolu üzerinden Türkiye'nin "tahıl ambarı" olan Konya Ovası'na inilir ve Konya'ya ulaşılır. Bu bölüm yaklaşık 300 kilometredir.

Antalya'dan D687 karayolu üzerinden kuzeydoğu yönüne doğru yola çıkılır. Bu etabın en önemli kısmı, Toros Dağları'nı tırmanan ve manzaralı geçitler sunan Seydişehir yoludur. Seydişehir'i geçtikten sonra D330 karayolu üzerinden Türkiye'nin "tahıl ambarı" olan Konya Ovası'na inilir ve Konya'ya ulaşılır. Bu bölüm yaklaşık 300 kilometredir. Konya'dan Ankara'ya: Konya'dan D750/E90 karayolu üzerinden kuzeye doğru, son derece düz ve konforlu bir yolda ilerlenerek Ankara'ya varılır. Bu etap yaklaşık 260 kilometredir.

Konya'dan D750/E90 karayolu üzerinden kuzeye doğru, son derece düz ve konforlu bir yolda ilerlenerek Ankara'ya varılır. Bu etap yaklaşık 260 kilometredir. Ankara'dan Kırıkkale'ye: Ankara şehir trafiğine girmeden, Ankara Çevre Otoyolu (O-20) kullanılarak Samsun Yolu'na (D200/E88) bağlanılır. Bu yol üzerinden yaklaşık 80 kilometrelik kısa bir sürüşle Kırıkkale'ye ulaşılır. ANTALYA - KIRIKKALE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Antalya - Kırıkkale ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre farklılık gösterir: Antalya Havalimanı'ndan (AYT) Ankara Esenboğa Havalimanı'na (ESB) uçuş yaklaşık 1 saat 10 dakika sürer.

sürer. Havalimanına ulaşım, güvenlik ve bekleme süreleri yaklaşık 2 saat olarak hesaplanabilir.

olarak hesaplanabilir. Ankara Havalimanı'ndan Kırıkkale'ye karayoluyla transfer (otobüs, servis, özel araç) ise yaklaşık 1 saat sürer. Bu adımlar toplandığında, uçakla seyahat toplamda 4 ila 5 saat arasında tamamlanabilir ve bu da onu karayoluna göre belirgin şekilde daha hızlı bir alternatif yapar. Antalya ile Kırıkkale arasındaki yaklaşık 565 kilometrelik mesafe, karayoluyla ortalama 7 saat süren, ancak Ankara aktarmalı uçakla 4-5 saate kadar düşürülebilen bir yolculuktur. Bu güzergah, sadece iki şehri değil, aynı zamanda Türkiye'nin Akdeniz'deki turizm cennetini, İç Anadolu'nun tarım ve tarih havzasına, oradan da başkentin stratejik sanayi kapısına bağlayan, ülkenin en önemli sosyal ve ekonomik koridorlarından biridir.