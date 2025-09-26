Habertürk
        Antalya haberleri: Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştı!

        Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 yaşındaki F.G., Yunanistan'ın Meis adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı. F.G. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 13:09 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:35
        Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştı!
        Antalya'da, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G.'nin (33), Kaş İlçesi Beşadalar önlerinde yüzerek Kızılhisar (Meis) Adasına geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

        ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre ekipler tarafından tekneye çıkarılan F.G., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
