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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 ayda peş peşe 3 can... Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!

        Antalya'da, aynı evde 1 Şubat'ta annesi, 16 Mart'ta ise babası ölü olarak bulunan 51 yaşındaki Bahadır Yılmaz'ın, aynı dairede cansız bedeni bulundu. Yılmaz'ın elinde ve vücudunun üzerinde bulunan elektrik kablosu ile yanında elektrikli battaniye bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 28.03.2025 - 09:13 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:56
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        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4526 Sokak'ta bulunan evinde tek başına yaşayan Bahadır Yılmaz'dan (51) yaklaşık 10 gündür haber alamayan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen ev sahibi, kapıyı çalmasına ve telefonla aramasına rağmen cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

        EVDE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

        Bahadır Yılmaz, 51 yaşındaydı.
        Bahadır Yılmaz, 51 yaşındaydı.

        Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü, 112 Sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiyenin merdiveninden 3. kat balkonuna çıkan görevliler, odanın ortasında Bahadır Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        "ELEKTRİKLİ BATTANİYE ÖLDÜRDÜ" ŞÜPHESİ

        İkamete gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Yılmaz'ın elinde ve vücudunun üzerinde bulunan elektrik kablosu ile yanında elektrikli battaniye bulunduğu öğrenildi. Yılmaz'ın elektrikli battaniyeyi fişe takmak isterken elektrik çarpması sonucunda yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

        1 ŞUBAT'TA ANNESİ 16 MART'TA BABASI ÖLÜ BULUNDU

        Öte yandan Bahadır Yılmaz'ın komşuları aynı daireden 2 ay içerisinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bahadır Yılmaz'ın, 1 Şubat'ta annesini kaybettiği, 16 Mart tarihinde ise polis emeklisi olan babasının aynı evde ölü bulunduğu öğrenildi.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Bahadır Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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