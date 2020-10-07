Antalya'da ortaya çıkarıldı... 'Yılın bulgusu' niteliğinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında Demre ilçesinde sürdürülen Myra- Andriake kazılarında yaz dönemi çalışmaları tamamlandı.
DHA'nın haberine göre Myra- Andriake kazılarının 11'inci yılında Akdeniz, İstanbul ve Koç üniversitelerinden 10 bilim insanı, 7 doktora öğrencisi, 4 arkeolog, 5 arkeoloji öğrencisi ve 10 işçi katıldı.
3 ay süren kazılara, Myra Antik Kenti Tiyatrosu sahne binasının alt odalarında devam edildi. Tiyatronun orkestra bölümünde başlatılan kazılarda 4 metre derinliğe inildi. Helenistik döneme ait bölümler kazıldı ve 'Helenistik dönemden neler vardı?' sorusuna yanıt arandı.
'YILIN BULGUSU'
Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, bu yılki orkestrada yaptıkları kazıların sonunda birçok sorunun yanıtını bulduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Helenistik döneme ait yapılar, mimari kalıntılar ve kaplar bulundu. Orkestradaki bu çalışmalar ve mimari araştırmalarda, erken dönem sonrasına ait bir mekan içine dökülmüş halde çok sayıda bir buluntu grubu ile karşılaştık. Bunlar İ.Ö. 4'üncü yüzyılın sonu ile M.S. 1'inci yüzyılın başına ait çok sayıda ve ilginç buluntulardı. Bulutular yoğunluk olarak İ.Ö. 1'inci ve 2'nci yüzyıla ait buluntulardır. Bu buluntular çok miktarda toprak ve pişmiş heykelcikler, seramik kaplar ve kandilcikler, gümüş ve bronz metal buluntular ve sikkelerdi. Toprak heykelcikler için Türkiye'de yaz dönemi yapılan kazılarda 'yılın bulgusu' diyebiliriz. İlk kez çok sayıda, çok zengin bir koleksiyon bir arada bulundu. Bunlar normal hayattan kadınlar, erkekler, çocuklar, süvariler gibi normal hayattan figürlerin yanında Leto, Artemis ve Heraklis gibi tanrıçalar da yer almaktadır. Şunu söyleyebilirim ki bu yaz döneminde Myra Antik Kenti Tiyatrosu'nda sürdürdüğümüz kazılar, Anadolu arkeolojisine yılın önemli armağanlarından birini verdi" dedi.
Prof. Dr. Nevzat Çevik, bu yıl yaz dönemi kazılarını kapatacaklarını, ancak sonbahar döneminde de iki ay süre ile konservasyon ve restorasyon çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
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