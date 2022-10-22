O öğretmen ve 5 arkadaşı adliyede!

Antalya'da, ziyarete gittiği Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evinde ölü bulunan lise öğrencisi Yiğit Kalpak (17) toprağa verildi. Gözaltına alınan 5 arkadaşı ile öğretmen H.G. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve uyuşturucu hapı herkesin kendisinin aldığını söyleyen H.G, "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim" dedi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Yiğit Kalpak, 5 arkadaşıyla birlikte dün saat 01.30 sıralarında Almanca öğretmeni H.G.'nin evine gitti. İlerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları iddiaya göre uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi evden ayrıldı, Kalpak ve 2 arkadaşı ise kaldı.
Saat 09.00 sıralarında uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi.
"HERKES UYUŞTURUCU KULLANDI"
H.G. ile diğer 5 kişi, gözaltına alınarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.
"SORUMLU DEĞİLİM"
İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve uyuşturucu hapı herkesin kendisinin aldığını söyleyen H.G, "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim" dedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kan örnekleri ve ifadeleri alınan Almanca öğretmeni H.G ile Kalpak'ın 5 arkadaşı, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi.
DEFNEDİLDİ
Dün Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Yiğit Kalpak'ın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İLİŞİĞİ KESİLDİ
İHA'nın haberine göre; Almanca öğretmeninin ücretli öğretmen olduğu ve Milli Eğitimle ilişiğinin kesildiği öğrenildi.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de Almanca öğretmeni H.G. ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Ücretli öğretmen kadrosunda yer alan H.G.’nin ek ders ücreti aldığı ve olayın ardından öğretmenlikle ilişiğinin kesildiği bildirildi.
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