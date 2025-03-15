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        Antalya Büyükşehir'den ücretsiz tenis eğitimi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, profesyonel eğitmenler eşliğinde her yaş grubundan vatandaşa ücretsiz tenis eğitimi veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:34
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        Antalya'da ücretsiz tenis eğitimi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Beach Park ve Lara Düden Park içinde bulunan tenis kortlarında, profesyonel eğitmenler eşliğinde, her yaş grubundan vatandaşa, ücretsiz tenis dersi veriyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat’ta başlayan yeni dönem kurslarına 450 sporsever kayıt yaptırdı.

        Dersler pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Tenis oynamak isteyen sporseverler randevu olarak, kortları da ücretsiz kullanabiliyor.

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        Tenis antrenörü Ahmet Furkan Kaymaz, her yaş vatandaşa eğitim verdiklerini belirterek, "İki ayda bir yenilenen dönemlerde tenis dersleri veriyoruz. Yoğun bir talep var. Kursiyerlerimize hafta da 4 gün temel tenis eğitimleri veriyoruz. Kurslarımıza katılan vatandaşlarımız çok memnun kalıyor" dedi.

        Çocuğunu tenis derslerine getiren Ahmet Coşkun isimli vatandaş, "Belediyemizin sunduğu imkan çok güzel. Çocuğum tenis sporuna merak salmıştı. Burada ücretsiz şekilde bu hizmeti alabiliyoruz. Henüz yeni başlamamıza rağmen, çocuklarımızın birçok yönden geliştiğini görüyoruz. Böyle pahalı bir eğitimi ücretsiz almamız mutluluk verici. Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetten dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

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