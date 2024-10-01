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Belek Mahallesi Kelebek Caddesi Acısu nehri kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle villalara ve evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangında 6 dönümlük sazlık alan ile park halinde bulunan bir golf aracı zarar gördü.

Yangının bölgede evi olan bir kişinin topladığı ot ve çalıları ateşe vermesiyle çıktığı ileri sürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çevre sakinlerinden Hilal Sude Şen, "Biz evin balkonunda oturuyorduk. Birden bir duman yükseldi. Dedeme durumu anlattım. Dumanları fark ettiğimizde orada bir adam vardı. Alevler rüzgarın etkisi ile yayıldı ve büyüdü. Sonra itfaiye ekipleri geldi müdahale etti" dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.