Bu yıl programa yabancı acentelerin de destek verdiğini ifade eden Köse, "Yabancı turistler de katılım sağladı. 3 ton civarında boya kullanıyoruz. 7 bin civarında katılım var. Boyalarla farklı bir konsept oluşturarak, insanların eğlenmesini amaçladık" diye konuştu.