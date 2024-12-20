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        Haberler Gündem Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Antalya'nın Demre ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 21:10 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:10
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Mehmet Y'nin (57) kullandığı otomobil ile İsmail Karaca (65) idaresindeki motosiklet, Büyükkum Mahallesi'ndeki Andreake Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Karaca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Motosiklette bulunan Esma Karaca (59) ile otomobil sürücüsü ve araçtaki Düriye ve Şadiye Yaman yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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