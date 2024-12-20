Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya'nın Demre ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Mehmet Y'nin (57) kullandığı otomobil ile İsmail Karaca (65) idaresindeki motosiklet, Büyükkum Mahallesi'ndeki Andreake Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Karaca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Motosiklette bulunan Esma Karaca (59) ile otomobil sürücüsü ve araçtaki Düriye ve Şadiye Yaman yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.