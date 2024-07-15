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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Antalya'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Antalya'da orman yangını

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 00:37 Güncelleme: 15.07.2024 - 00:37
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        Antalya'da orman yangını
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        Antalya'da orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle söndürme çalışmalarında zorluk yaşandığı belirtildi.

        Yangın saat 21.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi Yıkık mevkisindeki ormanda çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

        YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANIYORLAR

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dağlık bölgedeki yangına müdahale etmekte zorlandı.

        Ardından bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli ve kayalık olması nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarında zaman zaman zorluk yaşadığı kaydedildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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