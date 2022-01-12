Antalya'da metruk binada cansız beden bulundu

Antalya'da bir kişi metruk binada ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki metruk bina içinde hareketsiz yatan kişiyi gören Sedat Uçar, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sedat Uçar, hayatını kaybeden kişiyi "Erdal" olarak tanıdığını belirterek, "Sabah buradan geçerken, uğrayıp simit poğaça vermek istedim. Nasip olmadı, ölü olarak buldum." dedi.