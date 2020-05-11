Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Mehmet K. yönetimindeki 07 YJH 50 plakalı kamyonet, Aspendos Bulvarı'nda sağa dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette ilerleyen Turgay Edizcan'ın kullandığı 35 AJN 13 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan motosiklet, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Edizcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Edizcan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.