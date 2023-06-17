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Antalya'da kamu arazilerini sahte evrakla satan 30 kişiden 22'si tutuklandı

Antalya'da kamuya ait arazileri sahte belge düzenleyerek sattıkları öne sürülen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheliden 30'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 30 kişiden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş: 17.06.2023 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da kamu arazilerini sahte evrakla satan 30 kişiden 22'si tutuklandı
DHA

Türkiye'de kamuya ait arazilerin düzenleme yapılarak satıldığı ihbarı üzerine aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 47 ildeki 490 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Karar doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay teknik ve fiziki takip yaptığı şüphelilere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu Antalya'daki 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin belediye personeli aracılığı ile belirledikleri kamuya ait arazide düzenleme yaparak suça konu araziyi kendilerininmiş gibi gösterdikleri, zilliyetlik sorgu ekranından elde edilen fotoğraflarla güven sağladıkları ve müşteri ile birlikte daha önceden belirledikleri ve örgüte yardım ettiği ileri sürülen noter katibine gittikleri, bu şekilde bir araziyi birden fazla kişiye bilişim sistemi üzerinden değiştirerek sattıkları öne sürüldü.

30 KİŞİDEN 22'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 31 kişiden biri emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken 30'u adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan, mal varlıklarına ve araçlarına da el konulan 30 kişiden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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