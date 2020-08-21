Antalya'nın ünlü doğa harikalarından olan ve kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi'nin su seviyesini yükseltmek için sondajlarla yer altından çekilen sudan gelen kötü koku, yakınlardaki ev sahipleri, esnaf ve ziyaretçilere zor anlar yaşatıyor. Şikayet üzerine şelalenin hemen girişindeki otoparkta bulunan sondajlardan akan su, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi.
Keskin kokudan dolayı evlerinden ve işyerlerinden dışarı çıkamadıklarını söyleyen Rıza Kırkler, "Yer altından gelen sudan dolayı pis bir koku yayılıyor. Yetkililere şikayet ettik. Bu nedenle suyu kestiler. Ancak çözüm bekliyoruz" dedi.
"KOKUDAN DURULMUYOR"
Suya lağım, kimyasal atık, evsel ya da fabrika atığı karıştığından şüphelendiklerini söyleyen esnaf İsmail Epçin, benzer sorunu 6 yıl önce de yaşadıklarını ifade etti. Düden Şelalesi'nin hemen girişinde kuaför dükkanı işlettiğini belirten İsmail Epçin, "Sondajdan çıkan sudaki kötü koku bizi ve müşterilerimizi rahatsız ediyor. Dışarıda kokudan durulmuyor. Şelalenin aşağısındaki esnaf da bundan rahatsız. Böyle bir güzelliğe, böyle bir koku olmaması gerekir diye düşünüyorum" dedi.
Avukat Miraç Karaçal ise konunun yasal takipçisi olduklarını belirterek, "Bilindiği üzere Düden Şelalesi'nin suyu kuruma noktasına gelmişti. Bunun üzerine yer altından sondajlarla, su pompalanmaya başlanmıştı. Ancak pompalanan suya, yer altındaki kanalizasyon veya kirli atık sularının karıştığını tahmin ediyoruz. Durum böyle olunca Düden Çayı'ndan ağır koku gelmeye başladı. Şelale civarında yaşayan işletmeciler sıkıntılarını bize ilettikten sonra Kepez Kaymakamlığı'nın ilgili birimine konuyu aktardık. Bununla ilgili yerinde resmi tutanak tutuldu. Şelale suyundan da numuneler alındı. Sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.
Civardaki vatandaşlar ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdikleri şikayet dilekçesinde, şu ifadelere yer verdi:
"Antalya Varsak Düden Şelalesi'ne önceki yıllarda şelalenin suyunun kuruması üzerine belediye tarafından sondaj sistemi ile yer altından su çekilerek, Düden Şelalesi'nin suyunun geldiği kanala su pompalanmaktadır. Pompalanan yer altından gelen sudan yoğun foseptik suyu karışması sebebiyle Düden Şelalesi suyu yanında durulamayacak şekilde lağım ve atık su kokmaktadır. Bizler Düden Şelalesi'nin yakınında ikamet etmekteyiz. Bu çok kötü kokuyor. Sebebi de belediyenin kurmuş olduğu sondajla çıkan pis suyun kanala verilmek suretiyle şelale suyuna karışmasıdır."
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