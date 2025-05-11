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        Haberler Gündem Antalya'da bir kişiyi darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

        Antalya'da bir kişiyi darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

        Antalya'da bir kişiyi darbeden 2 motosikletli yunus polisi görevden uzaklaştırılıp, haklarında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 18:50 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:50
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        Vatandaşı darp eden 2 polise görevden uzaklaştırma
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        Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli 2 polis memurunun bir kişiye yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, söz konusu polislerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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