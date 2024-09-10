Antalya'da bir evden 14 kamyon çöp çıktı

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Antalya'nın Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir gecekondunun içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

İhbarın ardından adrese gelen Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 15 işçi, 3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç ile çalışma başlattı.

Temizlik sırasında zabıta ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu. Ekiplerin çabaları sonucunda, 14 kamyon çöp tahliye edildi.

Çöplerin tahliyesinin ardından haşerelere karşı ev ve bahçe ilaçlandı, sokak da yıkandı. Ayrıca, evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru da can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı.