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        Haberler Gündem Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı - Güncel haberler

        Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 21:08 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:08
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        Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda, 28 Ekim'de saat 03.08'de bir otomobilin özel hastaneye ait ambulansa yol vermediğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yapıldı.

        Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, Serik'ten Manavgat istikametine seyir halindeki O.Ç'nin kullandığı otomobilin yine aynı istikamette seyir halinde ilerleyen ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği ve hızını yavaşlattığı tespit edildi.

        Araç sürücüsü yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ayrıca sürücüye, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan idari para cezası uygulandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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