Antalya'da 20 yaş ve altındakiler kaykay pistinde buluştu

AA

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, saat 13.00'te dışarıya çıkan 20 yaş ve altı gençlerle çocuklar, turizmin başkenti Antalya'da güneşli havanın keyfini çıkardı.

Konyaaltı Sahili'ndeki kaykay pistinde buluşan gençler, akrobatik hareketler yaparak, eğlenmeye çalıştı. Çocuklar bisiklet sürdü, bazıları ise denize girdi.

Bazı gençlerin arkadaşlarıyla yürüyüş yaptıkları görülürken, ebeveynleriyle parklara giden küçükler oyun alanlarında vakit geçirdi.

Çocuklardan Toprak Aktaş, AA muhabirine, hava güzel olduğu için paten kaymayı tercih ettiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

Melek Aksu da Dokumapark'tan Konyaaltı'na kadar patenle geldiklerini, uzun mesafe olunca yorulduklarını dile getirdi.

Ayşe İkiz ise güneşli havayı değerlendirmek için Konyaaltı Sahili'ni tercih ettiklerini, arada denize girdiklerini anlattı.

Evde online derslere katıldıklarını aktaran İkiz, "Bugün dışarı çıktık, temiz hava alıyoruz. Paten sürmeyi çok seviyorum, eğlenceli." dedi.