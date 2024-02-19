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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadına şiddet! Antalya'da 2 çocuk annesi Banu Uzun, 2 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından öldürüldü!

        2 yıl önce ayrılmıştı! 2 çocuğu vardı!

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 2 çocuk annesi Banu Uzun, 2 yıl önce ayrıldığı eşi E.A. tarafından tabancayla öldürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerini devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:00
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        2 yıl önce ayrılmıştı! 2 çocuğu vardı!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar sağlık ve Manavgat Emniyet İlçe Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Kavaklı Mahallesi 6529 Sokak bir apartmanın zemin kat dairesine giren ekipler, tek başına yaşayan 40 yaşındaki Banu Uzun’un cansız bedeniyle karşılaştı.

        BOYNUNDAN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ

        İHA'da yer alan habere göre ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sonucunda otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Banu Uzun’un boynundan tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

        CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Uzun’un cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.

        İKİNCİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Banu Uzun'un cinayetinin şüphelisi olduğu belirlenen ve 2 yıl önce ayrıldığı ikinci eşi E. A, olayda kullandığı tabancayla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cadde üzerinde yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Antalya
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