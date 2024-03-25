Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Antalya'da trafik sıkıntısı görmeyeceğiz

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Habertürk'te Gizem Türemen'in sorularını yanıtladı.

Böcek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

5 yılda öncelikli hedeflerimizi belirledik. Bütçesine göre borçlu bir belediye olması dolasıyla doğru bir planlama yaptık. Şimdi pozitife geçtik. Kuruma, kuruluşa borcumuz yok. Bu süreçte hiçbir şeyi bahane etmeden öncelikli hedefleri belirledik, milletin parasını millete harcamak için yarım kalan tüm projelerin tamamlanmasını hedefledik. Şehir merkezinde doğu garajı vardı yarım kalmış. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar yarım kalan projeleri tamamladık. Belediye başkanı olmadan önce halkımızın bizden beklentisi ne diye onlara bakmıştık. Öncelikle ulaşımla ilgili Kepez Belediyesi'nde Varsak'tan başlayan üniversitemize, stada, müzeye, Konyaaltı'na gelemeyen üçüncü etabı tamamladık. Uzaktan erişimli trafik kontrolün merkezini kurduk. Çok kullanılan ana arterlerde sıcak asfaltı tamamladık. 3311 kilometre yeraltına su hattı döşedik. 2656 kilometre dağlara taşlara asfalt yaptık. Kentle kırsalı birleştirmiş olduk. Vatandaşlarımız rahat, konforlu yollarda gelsin gitsin diye. Mavi bayrak olması için denizlerimizin kirli olmaması lazım. 22 termal kamera ile denetliyoruz. En ucuz su ve en ucuz ekmek dedik. Şu anda Türkiye'de en ucuz suyu yatık. 5 ton su 1 ekmek dedik. Bir taraftan tarım, bir taraftan su dedik.

"ANTALYA'YI METROYLA TANIŞTIRIYORUZ" Göreve geldiğimizde 2 festival vardı. Türkmen Yörük çoktur bizde. Türkmen Festivali'ni yaptık. Antalya ana teması 'Tarladan Sofraya Antalya'dan Dünya'ya' diye gastronomi festivali yaptık. Bir çadırda başlayan kitap fuarı 1 milyon ziyaretçi ile kapatıldı. Antalyamızı festival şehri yaptık. Altın Portakal'ı özüne döndürdük. Benim için altın portakal demek at arabasıyla gelip film izlemektir. Sanatseverlerle sanatçılarımızı buluşturduk. Sonuç olarak 4 yıl çok başarılı bir şekilde Altın Portakal'ı gerçekleştirdik. 101 üniversitemizde sinema bölümünde okuyan öğrencileri getirdik. Önümüzdeki süreçte yine bize nasip olacak. Antalya'da ulaşım sıkıntısı var. 125 akıllı kavşaklarla ilgili yapılması gerekenleri yaptık. Yeni dönemde metroyla tanıştırıyoruz Antalyalıyı. Burada Varsak'ı bitirdik. Konyaaltı'ndan 4. etabı yapıyoruz. İhale gününü 17 Nisan'a aldık. Antalya şehir içinde hiçbir şekilde trafik sıkıntısı görmeyeceğiz.