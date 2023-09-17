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        Haberler Gündem Antalya Alanya'da orman yangını

        Antalya Alanya'da orman yangını

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:01 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:01
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        Antalya Alanya'da orman yangını
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        Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye hızla ekipler yönlendirildi.

        Yangın bölgesine ulaşan ekipler karadan ve havadan söndürme çalışmalarına başladı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İHA'nın haberine göre, Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 5 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

        BÖLGEDEKİ 5 EV TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Helikopterler Dim barajından aldıkları suyu kısa sürede alevlerin üzerine bırakıyor.

        Öte yandan, bölgedeki 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan ekiplerin yoğun şekilde müdahalesi devam ediyor.

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        #Antalya
        #alanya
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