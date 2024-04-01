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        Haberler Gündem Antalya Aksu, Döşemealtı, Kepez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Aksu, Döşemealtı, Kepez Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Aksu, Döşemealtı, Kepez Belediye Başkanı belli oldu! 31 Mart 2024 Aksu, Döşemealtı, Kepez Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları

        Seçim heyecanı sürerken Aksu, Döşemealtı, Kepez Yerel Seçim sonuçları belli oldu. Aksu, Döşemealtı ve Kepez'de ikamet eden vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına gitti ve saat 17.00'da oy verme işlemi sona erdi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il ilçe ilçe seçim sonuçları duyuruluyor. Peki Aksu, Döşemealtı, Kepez Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı? İşte Antalya Aksu, Döşemealtı, Kepez Yerel Seçim Sonuçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:27
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        • 1

          Antalya'da 1 milyon 509 bin 371 vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, Aksu, Döşemealtı, Kepez yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Aksu, Döşemealtı, Kepez ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ile Aksu, Döşemealtı, Kepez Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları

        • 2

          AKSU, DÖŞEMEALTI, KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

          Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Antalya'nın Aksu ilçesinin Belediye Başkanı yüzde 54,75 oy oranı ile CHP adayı İsa Yıldırım,

          Döşemealtı ilçesinin Belediye Başkanı yüzde 43,77 ile CHP adayı Menderes Dal,

          Kepez ilçesinin Belediye Başkanı yüzde 44,18 oy oranı ile CHP adayı Mesut Kocagöz oldu.

          Antalya’da açılan sandık sayısı yüzde 99,9'a ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, tüm belediye başkanları resmileşmiş olacak.

          YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

          AKSU YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

          DÖŞEMEALTI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

          KEPEZ YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

          Yerel seçimler her 5 yılda bir tekrarlanır. Bu kapsamda bir sonraki seçim dönemi 2029 yılına denk geliyor. Yerel seçimlerde, diğerlerinden farklı olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar oy kullanamıyor. Yerel seçimler, sadece ülkede yaşayan kişiler tarafından katılıma açılıyor.

          SEÇİM YASAĞI BU GECE BİTİYOR!

          Takvime göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de bitti; aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona eriyor.

          Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu.

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