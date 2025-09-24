Antakya nerede? Antakya hangi şehirde, ilde, bölgede?

Şehrin Doğu Akdeniz'deki konumu, onu tarih boyunca medeniyetlerin kesişim noktası yapmıştır. Antakya hangi ilde yer aldığı, yani Hatay'ın merkezi olması, onun Türkiye'nin en güneyindeki stratejik rolünü pekiştirir. Ayrıca Antakya konumu nedir sorusunun yanıtı, Asi Nehri'nin ikiye ayırdığı verimli bir ova üzerindeki coğrafyasını ve bu coğrafyanın getirdiği kültürel zenginliği de içerir. Şehrin antik çağlardan günümüze uzanan yolculuğunu ve yaşadığı büyük dönüşümü içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

ANTAKYA NEREDE?

Antakya nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin en güney ucunda, Hatay ilinin merkezinde, verimli Amik Ovası üzerinde yer aldığıdır. Şehir, Lübnan Dağları'ndan doğarak Türkiye topraklarına giren ve Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin (antik adıyla Orontes) her iki yakasına kurulmuştur. Coğrafi olarak, doğusunda Habib-i Neccar Dağı (antik adıyla Silpius Dağı), batısında ise Amanos Dağları (Nur Dağları) arasında korunaklı bir vadide konumlanır. Bu stratejik konumu, tarih boyunca şehri hem bir tarım merkezi hem de önemli bir ticaret ve askeri üs haline getirmiştir.

Anadolu'nun ilk camisi olduğuna inanılan ve içerisinde Yahya ve Yunus peygamberlerin makamlarının bulunduğu tarihi Habib-i Neccar Camii, şehrin en önemli sembollerinden biri olan Tarihi Uzun Çarşı, yüzyıllardır ibadete açık olan Antakya Sinagogu ve Rum Ortodoks Kilisesi gibi farklı inançlara ait birçok anıtsal yapı ya tamamen yıkılmış ya da ağır hasar almıştır. Bu yıkım, sadece mimari bir kayıp değil, aynı zamanda Antakya'nın meşhur çok kültürlü ve bir arada yaşama dokusunun da fiziksel olarak yok olması anlamına geliyordu. Bu büyük felaketin ardından, Antakya'nın tarihi ve kültürel kimliğine sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, tarihi yapıların aslına uygun olarak restore edilmesi, arkeolojik alanların korunması ve şehrin kültürel hafızasının canlandırılması için projeler geliştirmektedir. Bu süreç, Antakya'nın sadece fiziksel olarak değil, manevi olarak da yeniden doğuşu için bir umut taşımaktadır.