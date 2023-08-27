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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Annesinin Kuzusu’nun afişleri paylaşıldı

        ‘Annesinin Kuzusu’nun afişleri paylaşıldı

        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapacak. 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak olan 'Annesinin Kuzusu'nun afişleri paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 22:41 Güncelleme: 27.08.2023 - 22:41
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        Afişleri paylaşıldı
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        Umut Evirgen’in senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı yeni uzun metrajlı filmi 'Annesinin Kuzusu' Türkiye prömiyerini eylülde 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak. 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak olan filmin afişleri paylaşıldı.

        Sloganı “Annenin en sevdiği kişi mi yoksa kurban mısın?” olan ‘Annesinin Kuzusu’nda başrolleri Selin Şekerci, Kubilay Aka, Necip Memili, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar paylaştı.

        Sevgi sözcükleriyle gizlenen terörün peşine düşen ‘Annesinin Kuzusu’, alışılmadık bir aile hikâyesiyle herkesin geçmişindeki travmalarına kapı aralamaya çalışıyor.

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        #Annesinin Kuzusu
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