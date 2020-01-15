Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda önceki gün gömülmüş olarak cesedi bulunan Melahat İşbilir adlı kadının cinayeti ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, mantar toplamaya çıkan iki kişinin ihbarı üzerine öldürülmüş olarak bulunan Melahat İşbilir’in iki evlilik geçirdiği belirlenmişti. Oğlu Batuhan Ü. ile Esenler’de yaşadığı eve giden polis, evde kan izleri buldu. Bunun üzerine evde olmayan oğlu Batuhan Ü.’nün peşine düştü. Kısa sürede yakalanan Batuhan Ü. annesini öldürdüğü ortaya çıktı.

ANNESİNİ BÖYLE TAŞIDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülen soruşturmada, Batuhan Ü. ve cesedi taşımasında yardımcı olan arkadaşı Furkan S. gözaltına alındı. Evde gördüğü tanımadığı bir erkek şahıs yüzünden annesiyle tartıştığı ortaya çıkan Batuhan Ü.'nün, annesinin kafasına keser vurarak öldürdüğü belirlendi.

Yapılan incelemede zanlının cesedi taşırken görüntüleri de ortaya çıktı. Zanlı, görüntülerde battaniyeye sarılı annesinin cesedini arkadaşı Furkan S. ile evden çıkartırken görülüyor. Taşınan ceset arabaya götürülüyor. Soruşturmanın ardından da Batuhan Ü. ile arkadaşı adliyeye gönderildi.