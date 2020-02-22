22 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemANNESİ ÖLDÜRMÜŞ! Annesi ve kardeşi öldürdü! Aile vahşeti!

Annesi ve kardeşi öldürdü! Aile vahşeti!

Gaziantep’in Araban ilçesinde 20 yıl önce yaşandığı ortaya çıkan Gündüz Karademir cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü tutuklandı. Karademir’in annesi Zeynep Karademir, ağabeyi Hasan Karademir ve Cemile Balta da tutuklananlar arasında

22.02.2020 - 10:58 | Güncelleme:
arazi cinayeti
İHA

Gaziantep'in Araban ilçesinde, önceki gün bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yukarıkaravaiz Mahallesi Su Deresi mevkiindeki bir tarlada kazı çalışması başlattı ve yapılan kazılar sonucunda insan kemikleri bulundu.

9 AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre olayla ilgili Gaziantep il merkezi, Araban ilçesi ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda da Gündüz Karademir’in akrabalarının da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3’ü tutuklandı.

ANNESİ VE KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

20 yıl önce öldürülen Gündüz Karademir’in annesi Zeynep Karademir, ağabeyi Hasan Karademir ve Cemile Balta Araban da tutuklananlar arasında yer aldı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre Karademir Ailesi'nin gelini olan E.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Z.K. ve çocuklarının 18 yıl önce Gündüz Karademir'i öldürdüğünü iddia ederek jandarmaya başvurmuştu.

"TARTIŞMADA ÖLDÜRÜP GÖMDÜLER"

E.K. yaptığı ihbarda, ayrıldığı eşi Gündüz Karademir'in, Araban'ın Yukarıkaravaizler Mahallesi'ndeki evlerinde kayınvalidesi ve diğer kardeşleri ile yaşadığı tartışmada öldürüldüğünü ve köyde evlerinin yakınındaki bir araziye gömüldüğünü söyledi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Siz bir de onu gençliğinde görün!
Siz bir de onu gençliğinde görün!
Bankta oturan çift dehşeti yaşadı
Bankta oturan çift dehşeti yaşadı
Kahvaltıların vazgeçilmezi ama dikkat!
Kahvaltıların vazgeçilmezi ama dikkat!
İstanbullular dikkat! Hafta sonunuz zehir olmasın...
İstanbullular dikkat! Hafta sonunuz zehir olmasın...
Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!
Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!
Esenyurt'ta hareketli anlar! Bagaja koyup kaçtılar
Esenyurt'ta hareketli anlar! Bagaja koyup kaçtılar
Önce Kozyatağı, ardından Berlin
Önce Kozyatağı, ardından Berlin
25 yılın en kârlı yılını yaşadı
25 yılın en kârlı yılını yaşadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X