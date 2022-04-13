NTC Yapım imzasıyla her hafta çarşamba akşamları saat 20.00'de seyirci karşısına çıkan yeni dizi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin senaryosu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu merak ediliyor. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin başrol oyuncuları ve konusu

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU

“Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.