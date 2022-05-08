Anneler günü mesajları bu özel günde başta anneleri olmak üzere sevdiklerinin anneler günü tebrik etmek isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da resimli kısa ve duygusal anneler günü mesajları Haberütrk'te! İşte en duygusal ve özel anneler günü mesajları ve sözleri...