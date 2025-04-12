Anneler Günü için geri sayım başladı! Modern anlamda ilk kez 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlanmaya başlanan bu özel gün, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde tüm dünyada coşkuyla anılıyor. 2025 yılında da anneler; çiçeklerle, anlamlı hediyelerle ve özel sofralarla sevgiyle anılacak. İşte Anneler Günü 2025 tarihi ve bu özel güne dair detaylar...