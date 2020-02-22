ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ! Anne ve babasını boğarak öldürmüştü! Cezası bozuldu!

AA

Mersin'de, 6 Aralık 2015 tarihinde, hemşire olan Seher Dadak, altınlarını vermedikleri gerekçesiyle evlerine gittiği babası Fethi ile annesi Aile Korkmaz ile tartıştı. Tartışmanın ardından Dadak, başlarına sarımsak ezici ile vurduğu anne ve babasını boğarak öldürdü.

İKİ KEZ MÜEBBET VE YAĞMADAN 25 YIL ALDI

AA'da yer alan habere göre tutuklanan Seher Dadak, yargılandığı Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Haziran 2016'daki karar duruşmasında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet, nitelik yağma suçundan ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"CANAVARCA HİS VE EZİYETİN KESİN KANITI YOK"

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Seher Dadak hakkındaki yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, kasten öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi halinin varlığını gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunmadığına, bunun da bozmayı gerektirdiğine hükmetti.

"YAĞMA OLAYI EVİNDE GERÇEKLEŞMİŞ"

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yağmadan kurulan hükümde ise eylemin maktullerin evinde gerçekleştirildiği gözetilmeden silahla yapıldığı kabul edilerek, karar verilmesini bozma nedeni saydı. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine davayı yeniden ele alacak.

Seher Dadak, ailesine ait altınları satarken kuyumcuda böyle görüntülenmişti.