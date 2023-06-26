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Yolun karşısına geçen anne ile bebeğini kaza ayırdı

Manisa'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Gülbahar Çevik hayatını kaybetti, 1 yaşındaki oğlu ağır yaralandı

Giriş: 26.06.2023 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
Anne ile bebeğini kaza ayırdı
DHA

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kazada, Gülbahar Çevik (27) hayatını kaybederken, 1 yaşındaki oğlu Mahmut Alp ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden Esat K. (37) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülbahar Çevik ile oğlu Mahmut Alp Çevik'e çarptı.

Kazada anne ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mahmut Alp Çevik, Salihli Devlet Hastanesi'ne, annesi Gülbahar Çevik ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan Gülbahar Çevik doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mahmut Alp'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Esat K.'yi gözaltına aldı.

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