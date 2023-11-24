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        Haberler Gündem Güncel Nihal-Bahar Candan kardeşlerin annesi kızlarını anlattı - Son dakika haberi

        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı

        Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, Show Haber'e konuştu. Anne Candan, "Kızlarım masum. Bahar gerçek bile değil ya sahte her şeyi sahte onun. Tıklamasalardı soytarılık yaptığında yani halk istedi o da devam etti. Hepsi takipçi toplamak içindi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:38
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        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
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        Kara para aklama iddiasıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın annesi konuştu.

        Show Haber'den Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre kızlarının suçsuz olduğunu savunan anne Umut Candan, "Instagram'da insan soytarılık yaptı diye bu kadar ağır bedeller ödememeli. Benim çocuklarım suçsuz, onlar tertemiz yani çok saf kalpli. Mağdur durumdayız ailecek. Kim iftira attıysa cezasını çekecek" dedi.

        Candan şunları kaydetti: "Ama çok ağır bir iftira. Allah'a çok şükür ailecek haram yemiyoruz. Instagram'da Bahar soytarılık yaptıkça tıklandı. Tıklamasalardı. Yaptığı her şey sahteydi. Bahar Candan'ı onlar ortaya çıkardı ve şimdi linç ediyorlar. Bahar gerçek bile değil ya sahte sahte para her şeyi sahte onun. Tıklamasalardı soytarılık yaptığında yani halk istedi o da devam etti. Hepsi takipçi toplamak içindi. Damadım da dört dörtlük bir Türk erkeğidir. Karısını da ortada bırakacak asla bir adam değil. Biz nasıl bir düğün yapsak diye bunları konuşuyorduk. Damadımı çok seviyorum. Kızım bazen dikkat çekmek için takipçi toplamak için öyle konuşuyordu."

        Öte yandan ailenin avukatı Eyüp Can da, "İddianamenin hazırlanması 3-4 ay gibi bir süreç alacaktır en az. Bahar ve Nihal hanım birlikte kalıyorlar. Şu anda televizyon ve buzdolapları geldi. Dilan Polat ile de karşılaşmışlar. Bildiğim kadarıyla bir konuşma söz konusu olmamış."

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        #haberler
        #Bahar Candan
        #Nihal Candan
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