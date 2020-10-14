Anne adayları hangi testleri ihmal etmemeli?

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Yapılan düzenli kontroller sayesinde düşük, gebelik problemleri, erken doğum gibi istenmeyen durumların Önüne geçilerek anne bebek sağlığının korunabileceğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, söz konusu testlerin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Prof. Dr. Attar, "hamilelikte ortaya çıkabilecek bir grupta yapılacak testlerin tek başına tüm hamile kadınlarda hekim kontrolünde rutin olarak yapılırken rutin kalan diğer testler, aday ve ailesinin tıbbi öyküsü hekim gerekli görürse yapılabiliyor" dedi.

Gebelik Testi (Beta hCG)

Prof. Dr. Attar, bu testle hem gebeliğin gerçekten var olmadığını göstermesi hem dış gebelik ve rahim içi gebeliğin ayırt edilmesinde önem taşıdı da yazıyor. Bu aslında beta hCG ile birlikte ultrasonografi yapılması gerektiğine de işaret etti.

İkili Tarama Testi Güvenilirliği Yüksek Bir Tarama Testi

11-14 hafta arasında ikili tarama testi adı verilen ve Aşağı Sendromu olmak üzere bazı kromozom bozukları için risk durumunu gösteren kan testi yapılıyor. Prof. Dr. Attar, şu bilgileri verdi: "Ultrasonda bebeğin ense, burun kemiğinin olup, kardiyak veya başka bir anomali olup olmadığında kontrol ediliyor. Riskli gebeliklerde 10. haftadan itibaren anne kanında serbest fetal DNA testi yapılabilir. Serbest Fetal DNA testinde; anne adayının kanından serbest fetal DNA elde edilerek fetal kromozomlar incelenir. Bu test kesin bir tanı testi olmamakla birlikte, güvenilirliği yüksek bir tarama testi olarak kabul edilir."

Üçlü ve Dörtlü Tarama Testleri

16-20 haftalar arasında kromozom anomalisi ve spina bifida taraması için üçlü veya dörtlü test yapılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Rukset Attar, "İkili, üçlü, dörtlü tarama testleri ve anne kanında serbest fetal DNA testi tarama testleridir. Bu yüzden bu testlerde yüksek risk çıktığı kesin tanı sunmak için gebelik haftasına göre koryon villus biopsisi, amniosentez veya kordosentez yapılması gerekiyor" dedi.

Detaylı Ultrason ile Önemli Parametreler Değerlendirilir

Rukset Attar'a göre, 20-22 haftalar arasında bebeğin organlarının durumu, bebeğin adı verilen plasentanın durumu, rahim ağzı uzunluğunun devam etmesi, rahimi besleyen damarlardaki kan akışı gibi seçenekleri için detaylı ultrasonografi yapılması gerekiyor.

Şeker Yüklemesi

Gebelikte gebelik hormonlarının da etkisi ile diyabeti olmayan kadınlarda gestasyonel diyabet adı verilen gebelik şeker hastalığı görülebiliyor. "Gestasyonel diyabet tanısı konulup tedavisi yapılmazsa bebekte intrauterin ödeme, doğum sırasında ve doğumdan sonraki sorunlara yol açabiliyor" diyen Prof. Dr. Attar, şu bilgileri verdi: "Bu bazı tanısının konulması önem arz ediyor. Bu tür 24-28 haftalar arasında 75 gr şeker yükleme testi yapılıyor. Bir diğer test de 50 gram şeker testi olup bunda yüksek değer çıkması durumunda tanı için 100 gram şeker yükleme testi yapılıyor. Ayrıca tam kan sayımı, idrar tahlili ve idrar kültürü de tekrarlanır. Rh uygunsuzluğu olan gebelerde 28 haftada indirekt coombs testi tekrarlanarak sonucuna göre kan uyuşmazlığı iğnesi yapılması gerekiyor. "

Son Aylardaki Testler de Önemli

Gebeliğin oğlu, hem annedeki sancı durumunu hem de bebeğin kalp atışlarını okuyabilir, NST tarihinde hatırlatan Prof. Dr. Rukset Attar, "NST gebeliğin 32-34. haftalarında başlanır. Ancak erken doğumdidi gibi gebelikle ilgili risklerinin varlığında doğumda gebelikte başlanabilir. 35-37 haftalar arasında B grubu streptokok için vagen ve anüsten kültür alınır. Tüm gebelik boyunca anne adayının şikâyetlerine göre tam kan sayımı ve idrar tahlili tekrarlanır" diye konuştu.