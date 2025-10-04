Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! 4 Ekim Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ANKARA'NIN 5 İLÇESİNDE BAZI MAHALLELERE BUGÜN SU VERİLEMEYECEK

ASKİ, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

