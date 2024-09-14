'Ankaralı Turgut'a moral ziyareti
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 'Ankaralı Turgut' olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş'a moral ziyaretinde bulundu
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'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı.
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Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, zor günler geçiren Turgut Karataş'ı ziyaret etti.
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Veli Gündüz Şahin, Karataş'ın tedavisi adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır ve sanatçının yanında olduklarını dile getirdi.
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Ankaralı Turgut'un kızı, müzikle ilgilenmesinin babasının morali üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti.