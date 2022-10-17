Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, zorlanmadığı mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, 3. dakikada Batshuayi ve 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Maçta son sözü 90+1'de Diego Rossi söyledi: 0-3.
Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Kanarya, puanını 20'ye çıkarıp, maç eksiğine rağmen haftayı 2. sırada kapattı.
Alt sıralarda yer alan Ankaragücü ise 7 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakika Fenerbahçe öne geçti. Lincoln Henrique'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptı. Batshuayi, altıpasta önüne gelen topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
25. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Valencia'nın pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin düzgün sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2.
26. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beridze'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
37. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Malcuit'in sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Beridze'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda yatarak kurtardı.
39. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Lincoln Henrique'nin ters vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda çıkardı.
53. dakika Taylan Antalyalı'nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
65. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Valencia, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı Gökhan Akkan ayaklarıyla çıkardı.
74. dakikada Crespo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun korner çizgisinden ceza sahasına çevirdiği topla altıpasta buluşan Rossi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Dk. 60 Oğuz Ceylan), Mujakic, Radakovic, Yasin Güreler (Dk. 78 Marlon), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Macheda), Beridze (Dk. 71 Pedrinho), Emre Kılınç, Jese (Dk. 60 Chatzigiovanis), Sowe
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi Samuel (90+4 Alioski), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 90+4 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 72 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 66 Rossi), Batshuayi (Dk. 66 Pedro)
Goller: Dk. 3 Batshuayi, Dk. 25 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Rossi (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: 45+1 Malcuit, Dk. 47 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Osayi Samuel (Fenerbahçe)
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