Maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, 3. dakikada Batshuayi ve 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

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