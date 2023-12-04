Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Ali Ece (Fanatik): Bir transfer sezonunda 15 milyon Euro harcayıp sprinter veya driplingci kanat olmadan sahaya çıkmak akılalmaz bir kadro planlama hatası. O parayı Seçil Erzan’a bile versen geri alma ihtimalin bu kadroyu kurup aynı paraya bu oyuncuları satma ihtimalinden daha fazla. O yüzden yeni yönetime sabırlar diliyorum. O harcanan paraya rağmen lider stopersiz bir kadro kurmak da büyük futbol akılsızlığı. 21’de Ali Sowe yine Beşiktaş’a gol atarken, pozisyonda top toplamda 7 kez Ankaragücü santrforunun ayağına değdi veya yerde sekip sahipsiz top olarak kaldı.