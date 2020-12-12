10. dakikada sağ taraftan Diousse'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin solundan dışarı çıktı.

15. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Pinto'nun orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Lobjanidze, ceza yayı yakınından topu kaleye doğru vurdu, Konyaspor kalecisi Sehic'in de erken çıkarak kaleyi boş bırakmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

27. dakikada Bolingi'nin müdahalesiyle Milosevic ceza sahası içinde yerde kaldı hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un kullandığı penaltıyla eşitliği sağladı: 1-1

38. dakikada Konyaspor ikinci golü buldu; ceza sahası sol taraftan Jevtovic'in ortasında Sukubic ceza sahası içine kafayla indirdiği topla buluşan Milesovic güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada MKE Ankaragücü ikinci golü bularak eşitliği sağladı. Ceza sahası sağ taraftan Kitsiou'nun ortasında altıpas noktasında Borven kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

56. dakikada Skubic'in ceza sahası sağ taraftan etkili vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich topu güçlükle kurtararak gole izin vermedi.

70. dakikada İttifak Holding Konyasspor üçüncü golü buldu. Jevtovic'in ortasında ceza sahası içinden etkili bir kafa vuruşu yapan Skubic, önde olan kaleci Friedrich'in üstünden topu aşırtarak golü attı: 2-3

78. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lobjanidze'nin ceza yayı sağından pasında oyuna yeni giren Paintsil topla buluştu ve şık bir vuruşla golü atarak takımına tekrar eşitliği sağladı: 3-3

86. dakikada MKE Ankaragücü'nde ceza sahası içinden Lobjanidze'nin vurduğu top İttifak Holding Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ın eline çarpttı. Bunun üzerine pozisyonun penaltı olduğuna dair yapılan yoğun itirazlar üzerine hakem Mete Kalkavan pozisyonu VAR'da inceledikten sonra beyaz noktayı gösteren düdüğü çaldı.

89. dakikada topun başına geçen Emre Güral kaleciyle topu ters köşelere göndererek MKE Ankaragücü'nü 4-3 öne geçirdi.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 4-3 kazandı.

ANKARAGÜCÜ: 4 - KONYASPOR: 3

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse (Dk. 66 Ender Aygören),Lukasik, Bolingi, Endri Çekiçi (Dk. 77 Emre Güral),Lobjanidze (Dk. 90+1 Atila Turan),Borven (Dk. 77 Paintsil)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Milosevic (Dk. 81 Alper Uludağ),Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Shengelia),Hurtado (Dk. 85 Faruk Miya)

Goller: Dk. 15 Lobjanidze, Dk. 48 Borven, Dk. 78 Paintsil, Dk. 89 Emre Güral (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü),Dk. 29. Uğur Demirok (Penaltıdan),Dk. 38 Milosevic, Dk. 69 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Bolingi (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 20. Diousse, Dk. 90 Emre Güral, Dk. 90+1 Ender Aygören (MKE Ankaragücü),Dk. 21 Uğur Demirok, Dk. 39 Jevtovic, Dk. 88 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)