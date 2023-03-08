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Ankara’dan Atina’ya jest

Ankara ile Atina arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkiler gerilim içinde seyrederken, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Yunanistan’dan gelen önemli jestlere yumuşamıştı. Yunanistan'a da Ankara’dan da jest niteliğinde bir karar çıktı.

Giriş: 08.03.2023 - 16:33 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara’dan Atina’ya jest

Çetiner Çetin'in haberine göre Türkiye, Yunanistan'daki tren faciasında hayatını kaybeden makinistin hapisteki babasını, oğlunun cenazesine katılabilmesi için gerekli izinleri verdi.

Yunanistan'ın Larissa kenti yakınlarında 1 Mart gecesi yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri olan 28 yaşındaki makinist Nikos Nalbantis’in babasının Türkiye’de işlediği bir suçtan dolayı İstanbul’da tutuklu olduğu belirtildi.

Pazartesi gecesi Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşmede bu konunun da gündeme geldiği ve Türk tarafının talebe olumlu cevap vermesi üzerine Baba Nalbantis’in Yunanistan’a gitmesine izin verildiği belirtiliyor.

Yunan diplomatik kaynaklar, Baba Nalbantis’in oğlunun cenazesinin ardından, cezasının geriye kalan bölümünü Yunanistan’da çekmesine karar verildiği belirttiler.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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