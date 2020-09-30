İHA

Kaza, gece yarısı Ankara Çevre yolu Kavaklı yolu köprü altında meydana geldi. Bahri Koç kontrolündeki Kayseri’den İstanbul’a giden 76 DS 494 plakalı TIR, Pursaklar istikametinde ilerlerken Samet Akat idaresindeki 06 GHP 47 plakalı otomobile arkadan çaptı.

Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü Akat ve yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen yolcu kabin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekibi, otomobildeki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Öte yandan otomobilin yol ortasında durduğunu ve farlarının kapalı olduğunu iddia eden TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.