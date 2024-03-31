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        Haberler Gündem Ankara Beypazarı Belediyesi hangi partide? Ankara Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Ankara Beypazarı Belediye başkan adayları

        Ankara Beypazarı Belediyesi hangi partide? Ankara Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Ankara Beypazarı Belediye başkan adayları

        Ankara Beypazarı Belediyesi hangi partide? Ankara Beypazarı Belediye Başkanı kimdir? Ankara Beypazarı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Beypazarı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Beypazarı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Beypazarı yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:42
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        Ankara Beypazarı Belediyesi hangi partide? Ankara Beypazarı Belediye başkanı kimdir? Ankara Beypazarı Belediye başkan adayları
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        Ankara Beypazarı BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Beypazarı Belediye Başkanlığını 15292 alınan oy ve %48.31 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Tuncer Kaplan kazanmıştır.

        Beypazarı Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %48.31

        İYİ Parti %47.95

        Saadet Partisi %3.15

        Vatan Partisi %0.34

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.21

        Demokratik Sol Parti %0.03

        Bağımsız %0.01

        Ankara Beypazarı BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        TUNCER KAPLAN - AK Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı ÖZER KASAP - CHP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı VEYSEL AYIK - İYİ Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı ALİ EVREN ERYILDIZ - MEMLEKET Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı SERHAT BAYRAMOĞLU - VATAN Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı VELİ DOĞAN - EMEP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı SONER DALKIRAN - SP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı CENGİZ GÜNDÜZ - DSP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı HASAN KULOĞLU - BTP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı YAKUP COŞKUN - DP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı MEHMET TEKCANLI - HÜDAPAR Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı KADİR KURTULUŞ YETKİN - DSP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı COŞKUN GÖK - TKP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı ALİ SARIOĞLU - HKP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı BARIŞ EZER - MİLLİYOL Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı HAYDAR ÇALIŞKAN - YENİDEN REFAH Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı EREN OCAK - YTP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı NURSEL ÖZER - DEVA Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı ALİ ÇAKMAK - YENİDEN REFAH Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı ÇELEBİ SEVİM - MP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı ZEKİCAN DEMİRÇELEN - TKP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı AVNİ AKKOÇ - SP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı MEHMET KARABAY - MP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı MERT DEMİRHAN - DP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı ABDULHALİM ÇELİK - HÜDAPAR Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı KUTLU ÇINAR - SP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ - ZP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı İREM TAÇYILDIZ - EMEP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı MUHARREM FINDIKCI - ZP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı RASİM ATAN - DEVA Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı YUSUF ALPSOY - HÜDAPAR Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı ABBAS ŞAHİN - BBP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı NURHAYAT ÖZKAN - DEM Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı

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