Ankara ve Kocaeli'de itfaiye eri alınacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanıyla 300 itfaiye eri alımı için ilana çıktı. "itfaiyebasvuruitfaiyebasvuru.ankaraankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaları istenen adayların, sözlü ve uygulamalı sınava girmek için istenilen belgelerle birlikte 18-22 Kasım tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek şahsen başvurmaları gerekiyor. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 2-18 Aralık tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplam 300 kadın ve erkek adayı kapsayan memur alımında açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacak.

KOCAELİ'DE 96 İTFAYİ ERİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de 96 personel alımı için ilana çıktı. İtfaiye eri alımı için çıkılan ilanda KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alanların başvuruda bulunabileceği açıklandı. Erkek ve Kadın adaylar başvurularını 21-29 Kasım 2024 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) elektronik olarak yapacak. 6 Aralık tarihinde sınava girmeye hak kazanan adaylar ilan edilirken adaylar daha sonra yazılı ve uygulamalı sınava girecek. 14 Aralık tarihinde yazılı sınav yapılırken 16-27 Aralık tarihleri arasında ise adaylar uygulamalı sınava tabi tutulacak.