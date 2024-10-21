Ankara Valiliği'nden 'Hürjet' uyarısı

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Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Uçuşun ise saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

DUYURU:



21.10.2024 (Pazartesi) günü Kalkış Saati: 09:30

Varış Saati: 10:30



Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş Tarafından Planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve İniş için mürted hava meydanı kullanılmak suretiyle HÜRJET UÇAĞIMIZ, İLK KEZ SES HIZI ÜZERİNDE uçuş… — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) October 20, 2024

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.