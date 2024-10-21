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        Haberler Gündem Güncel Ankara Valiliği'nden 'Hürjet' uyarısı | Son dakika haberleri

        Ankara Valiliği'nden 'Hürjet' uyarısı

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilen Hürjet'in, Başkent'te ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini bildiren Ankara Valiliği, bu nedenle vatandaşların telaşa kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 01:16 Güncelleme: 21.10.2024 - 01:20
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        Ankara Valiliği'nden 'Hürjet' uyarısı
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        Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

        Uçuşun ise saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #ankara
        #HÜRJET
        #Ankara Valiliği
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